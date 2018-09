Ggz-bedrijf betaalt 187.000 euro terug

De foute declaraties waren ingediend door een zelfstandige ggz-praktijk, die losstond van Lelie, zegt bestuursvoorzitter Johan van der Ham. De praktijk mocht gebruikmaken van de systemen van Lelie om zijn eigen declaraties naar verzekeraars te sturen. Daarbij noteerde de praktijk drie jaar lang meer uren dan er echt gewerkt is. Lelie controleerde het foute bedrag niet goed genoeg en gaf het door aan de verzekeraars, die de onkosten vergoedden.

Het gesjoemel kwam eind vorig jaar aan het licht. De samenwerking met de ggz-praktijk is gestopt. Van der Ham wil niet zeggen of Lelie de kosten verhaalt op de praktijk.

In juni kreeg een andere ggz-instelling, Stichting Altrecht in Den Dolder, een boete van 700.000 euro. Altrecht had mogelijk voor ruim 10 miljoen euro aan onjuiste uren geregistreerd. Ook werden diagnoses aangepast, zodat ze toch onder de basisverzekering zouden vallen en vergoed konden