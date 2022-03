Lachende gezichten om eerste zetels JA21: ’Geen plofkip zijn’

Na de eerste exitpoll staat JA21 op 3,7 procent. „Met drie zetels ben ik onwijs tevreden”, zegt lijsttrekker Annabel Nanninga op voorhand, die voor de gelegenheid gehuld is in een glitterjurk. „Als je ziet waar we anderhalf jaar geleden begonnen zijn, dan kunnen we trots op ons zelf zijn.” Mede-partijoprichter Joost Eerdmans deelt die mening. „De peilingen zagen er heel gunstig uit, maar zolang we onze huidige twee zetels behouden ben ik blij.”

Nanninga en Eerdmans begonnen samen JA21, nadat de vlam in de pan sloeg bij FvD. Dat gebeurde toen onthuld werd dat FvD-jongeren fascistische en homofobe appjes deelden. De afsplitsers vonden dat de partijleiding daar te slap tegen optrad.

Toevluchtsoord

De prille partij vormt een toevluchtsoord voor kiezers die uitgekeken zijn op de VVD van Mark Rutte en die politieke partijen zoals PVV en FvD te extreem vinden. „Ik vind het interessant wat Forum doet, maar wij voeren totaal onze eigen koers en brengen ander, eigen, geluid”, zegt Eerdmans.

JA21 speelt zich op het landelijke toneel in de kijker door zich af te zetten tegen de klimaat- en stikstofplannen van het kabinet. Dat verzet lijkt bij coalitiepartij VVD immers definitief gebroken.

In Amsterdam wil JA21 zich onder andere hard maken voor woningbouw en meer blauw op straat. „Een leefbaar en veilig Amsterdam is hard nodig. Wij staan dan ook op voor de Amsterdammers die al het politieke geneuzel en onzinnige randzaken spuugzat zijn en verlangen naar verandering.”, zegt raadslid Kevin Kreuger.

’Opkomst teleurstellend’

De historisch lage opkomst vindt Nanninga schrijnend. „Het is teleurstellend, maar ik reken het de kiezer niet aan. Spijtig genoeg is het tekenend voor een periode waarin er weinig vertrouwen is in de politiek en ik vind het onze democratische plicht om de kiezer weer vertrouwen te geven.”

Waar veel andere jonge partijen vaak niet kunnen wachten om hun vleugels breed uit te slaan, deed JA21 alleen in Amsterdam mee. „Wij willen niet meteen in zeven sloten tegelijk lopen en zijn geen plofkip. We gaan voor duurzame groei”, verklaart Nanninga. De uitgesproken Amsterdamse hoopt over vier jaar wél in andere gemeentes verkiesbaar te zijn. „Maar eerst focussen we ons op Amsterdam en daaropvolgend op de Provinciale Statenverkiezingen.”