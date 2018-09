Vraag naar vliegreizen neemt vlucht

De vraag naar tickets lag in oktober 7,5 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is in lijn met de groei van 7,4 procent een maand eerder. De toename van het aantal beschikbare stoelen bleef beperkt tot 5,7 procent. De gemiddelde bezettingsgraad, een belangrijke graadmeter van efficiëntie, steeg met 1,4 procentpunt tot 80,5 procent.

De gemiddelde prijs van een vliegticket lag in de eerste acht maanden van het jaar 5 procent lager dan een jaar eerder. Die prijsdaling heeft volgens IATA een belangrijke bijdrage geleverd aan de toename van de verkopen.