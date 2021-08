Voorarrest twee verdachten fatale mishandeling Mallorca opnieuw verlengd

Binnenland

Dode gevonden in woning Rotterdam-Zuid, twee aanhoudingen

In Rotterdam is een man in de nacht van woensdag op donderdag waarschijnlijk door geweld om het leven gekomen. Het lichaam van de man werd door de politie gevonden in een woning aan de Jan Ligthartstraat in Rotterdam-Zuid. Twee mannen van 28 en 32 jaar zijn aangehouden.