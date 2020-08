OM: in beslag genomen goud Venlo was toch geen goud

Ⓒ ANP/HH

VENLO - Bij een inval in een metaalrecyclingsbedrijf in Venlo zijn in juli geen honderden kilo’s goud ter waarde van miljoenen euro’s in beslag genomen, zoals het Openbaar Ministerie (OM) eerder beweerde. Het OM komt daar vrijdag op terug: het ’goud’ bleek bij nader inzien toch geen goud te zijn.