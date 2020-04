LIVE Italië en Spanje: laagste aantal coronadoden sinds half maart

In Italië zijn de afgelopen 24 uur 260 mensen overleden aan het coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds 14 maart, toen Italië nog 175 doden meldde. Sinds 14 maart telde het Zuid-Europese land meer dan 300 doden per dag, met uitschieters naar bijna duizend. In totaal zijn in Italië 26.644 mensen door het longvirus overleden.

Ook het aantal nieuwe sterfgevallen in Frankrijk was zondag een stuk lager dan zaterdag. Het ministerie van Volksgezondheid meldde 242 doden tegen 369 zaterdag. De stijging in Frankrijk blijft daarmee afvlakken. Het totaal aantal doden staat nu op 22.856. De cijfers wijzen erop dat de lockdownmaatregelen in Frankrijk de verspreiding van het virus hebben vertraagd.

In Spanje is het aantal dagelijkse sterfgevallen gedaald tot het laagste niveau in meer dan een maand. De afgelopen 24 uur telde het land 288 sterfgevallen. Het totaal aantal doden is 23.190, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het land is na Italië het zwaarst getroffen land in Europa. De Verenigde Staten hebben wereldwijd de meeste coronadoden. Het dodental daar ligt boven de 54.000.

Het aantal sterfgevallen in België is intussen de 7000 gepasseerd. De afgelopen 24 uur zijn er 809 nieuwe bevestigde Covid-19 gevallen bijgekomen en 178 overlijdensgevallen. Van de nieuwe sterfgevallen vonden er 103 plaats in woonzorgcentra.

