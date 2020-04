LIVE Trump gaat coronabriefings inkorten: ’Mijn tijd niet waard’

De Amerikaanse president Donald Trump gaat zijn dagelijkse briefings over de coronacrisis inkorten en waarschijnlijk ook minder vaak houden. Dat besluit komt een dag nadat er ladingen kritiek van vriend en vijand kwamen op Trump over zijn suggestie om desinfectiemiddel te injecteren bij het bestrijden van het virus. Zaterdag was er voor het eerst sinds twee maanden geen briefing.

„Wat is het doel van het houden van Witte Huis persconferenties wanneer de lamme mainstream media niets anders dan vijandige vragen stellen, en dan weigeren om de waarheid of feiten accuraat te rapporteren. Deze briefings zijn mijn tijd niet waard”, twitterde Trump zaterdag.

Experts en fabrikanten van de middelen waarschuwden na die persconferentie dat het levensgevaarlijk is om een desinfectiemiddel te injecteren. Na zijn uitspraken over het desinfectiemiddel donderdag zei Trump een dag later dat hij die sarcastisch had bedoeld.

Behalve inhoudelijke bezwaren over de briefings was er ook veel kritiek op de lengte van de bijeenkomsten die soms wel twee uur duurden. Een aantal bekende Amerikaanse media is inmiddels gestopt met het rechtstreeks uitzenden van de informatiebijeenkomsten.

