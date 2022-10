Overleg tussen mogelijke Truss-opvolgers Sunak en Johnson

Rishi Sunak arriveert bij zijn huis in Londen. Ⓒ ANP / HH

LONDEN - Twee mogelijke opvolgers van vertrekkend minister-president Liz Truss hebben volgens Britse media gesprekken met elkaar gevoerd. Ex-minister van Financiën Rishi Sunak en oud-premier Boris Johnson ontmoetten elkaar zaterdagavond. Wat ze met elkaar bespraken is onbekend, maar media speculeren dat ze een deal hebben gesloten om een splitsing in de Conservatieve Partij te voorkomen. Volgens The Sunday Telegraph zou favoriet Sunak Johnson een positie in een toekomstig kabinet hebben aangeboden.