Rishi Sunak meldt zich voor leiderschap Conservatieve Partij en premierschap

„Het Verenigd Koninkrijk is een geweldig land, maar we zien ons geconfronteerd met een grote economische crisis. Daarom stel ik me kandidaat voor het leiderschap van de Conservatieve Partij en als onze volgende premier”, meldt Sunak in een bericht op sociale media.

Dit weekend werd gespeculeerd in de Britse media of Sunak en Boris Johnson een deal zouden sluiten in de aanloop naar de leiderschapsverkiezingen van de Conservatieve Partij deze week. De twee kandidaten voor de opvolging van de donderdag afgetreden premier Lizz Truss spraken elkaar volgens Britse media zaterdagavond laat.

Waar ze het precies over hadden is niet bekendgemaakt, maar de chef politieke redactie van de Times weet dat er geen overeenstemming is uitgekomen. Britse media speculeren volop dat de twee zouden hebben geprobeerd een dreigende splitsing in de partij te voorkomen. Sunak zou daarbij Johnson een prominente positie hebben aangeboden in een komend kabinet, aldus The Sunday Telegraph.

Volgens Britse media is Sunak in staat voldoende aanhangers binnen de partij te verzamelen om zich kandidaat te stellen. Zondagochtend meldde de BBC dat Sunak ruim voorloopt op Johnson wat betreft steunbetuigingen. De gewezen minister van Financiën heeft volgens de omroep 129 parlementariërs achter zich, tegen 53 voor Boris Johnson.

Bekijk ook: Roep om terugkeer Boris Johnson zwelt aan in Brits Lagerhuis

Aanhangers van oud-premier Johnson die eerder dit jaar het veld moest ruimen na talrijke schandalen, zeggen echter dat hij voldoende steun heeft om mee te kunnen dingen naar het partijleiderschap en daarmee het premierschap. Maandagmiddag is de deadline voor kandidaatstelling en dan moeten minstens honderd steunbetuigingen kunnen worden overlegd.

Penny Mordaunt

Tot nog toe heeft alleen partijkopstuk Penny Mordaunt zich officieel kandidaat gesteld, maar zij heeft volgens de BBC pas 23 gedelegeerden achter zich weten te krijgen. Toch zei ze zondagochtend vertrouwen te hebben in een goede uitkomst. „We boeken goede vooruitgang. Ik doe mee om te winnen.” Ze ontkende een deal te hebben gesloten met Johnson om hem te steunen.

Bekijk ook: Boris Johnson terug in Londen en heeft genoeg steun voor premierschap

Mocht maandagmiddag slechts een kandidaat de benodigde honderd steunbetuigingen hebben, dan wordt die kandidaat automatisch de nieuwe partijleider en daarmee ook premier van Groot-Brittannië.