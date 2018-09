Politie vindt lichaam in Amsterdamse gracht

AMSTERDAM - Het lichaam dat woensdagmiddag is ontdekt in de gracht van de Oudeschans in Amsterdam is van de vermiste Schotse toerist Chris Nelson (24). Dat heeft de politie gemeld. Het slachtoffer werd door duikers van Defensie gevonden met behulp van sonar-apparatuur, zei een woordvoerder. Zijn familie is geïnformeerd.