Koning Charles houdt receptie voor wereldleiders en vorsten

Binnenland

OPROEP: Gaat u speciaal voor de begrafenis van de Queen naar Londen?

Londen is in de ban van de uitvaart van de Britse koningin Elizabeth komende maandag. Fans staan urenlang in de rij om afscheid te nemen van de Queen. Bent u ook in Londen voor het of gaat u heen speciaal voor de uitvaart?