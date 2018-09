Filmrecensie: Suffragette

Volgens de officiele geschiedenis was de suffragette-beweging vooral een speeltje van vrouwen uit de gegoede klasse, die de steun kregen van hun rijke echtgenoten. Maar in deze film toont regisseur Sarah Gavron het keiharde leven van vrouwen onderaan de sociale ladder, die onder erbarmelijke arbeidsomstandigheden voor veel te weinig geld werken in de wasserij.

Maud, een prachtige rol van Carey Mulligan, komt bij toeval terecht bij de suffragettes en raakt geïnspireerd door leidster Emmeline Pankhurst (een veel te bescheiden rol voor Meryl Streep). De vrouwen organiseren opstanden en rellen, die door politie en justitie keihard worden neergeslagen. Mishandelingen, arrestaties en marteling in de gevangenis waren geen uitzondering.

Er moest een dode vallen voordat de strijd voor het vrouwenkiesrecht wereldwijd aandacht kreeg. Dat was in 1913. Toch zou het nog tot 1928 duren voordat het vrouwenkiesrecht gelijk getrokken werd met dat van mannen. Andere landen volgende soms pas decennia later. Zwitserland zelfs pas in 1971. Kortom, het feminisme heeft een lange weg afgelegd, en, gezien de nog altijd ongelijke beloningen en de beperkte kansen voor vrouwen om de top te bereiken, nog een lange weg te gaan.