Corona bereikt townships

In het oudste township van Zuid-Afrika, Langa (’Zon’ in het Xhosa) nabij Kaapstad wonen 200.000 mensen dicht op elkaar gepakt in golfplaten krotten. eigen foto Ⓒ eigen foto

KAAPSTAD - De Zuid-Afrikaanse lockdown, die vorige week inging om te voorkomen dat het coronavirus over zou slaan naar de townships, lijkt nét te laat. Dit weekeind werd de ziekte in twee van de grootste en meest dichtbevolkte townships van Kaapstad vastgesteld, en maandag kwamen de eerste besmettingen in Alexandra in Johannesburg aan het licht.