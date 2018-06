Regime herovert dorp bij Aleppo

Turkije steunt al langer tegenstanders van Assad. Maar het zette zijn gevechtsvliegtuigen, tanks en speciale troepen sinds afgelopen zomer voornamelijk in om terroristen van IS weg te houden van zijn grens en te voorkomen dat Koerdische groepen hun gebieden aan de grens aaneen konden smeden.

Nadat rebellen het door hen beheerste deel van Aleppo in december moesten opgeven hebben Turkije en Assads bondgenoot Rusland een staakt-het-vuren tot stand gebracht. Over de uitbreiding daarvan wordt maandag in Kazachstan verder gesproken. De Turkse viepremier Mehmet Simsek zei afgelopen week dat het niet langer realistisch was om te verlangen dat een oplossing voor het conflict in Syrië wordt gevonden zonder Assad.