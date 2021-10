Speuren naar walrussen vanuit de ruimte

Binnenland

Koreaanse bosmug voor het eerst aangetroffen in Nederland

De Koreaanse bosmug is voor het eerst aangetroffen in Nederland, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Larven van het insect werden in september gevonden in Montfoort (provincie Utrecht). De Koreaanse bosmug lijkt volgens de NVWA geen grote verspreider van ziektes.