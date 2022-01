Nederland overweegt ’defensieve wapens’ in Oekraïne-crisis

„Wij lijken qua wereldbeeld erg op elkaar”, sprak Hoekstra (CDA), die vroeger in Berlijn werkte, tegen zijn collega Annalena Baerbock. De voorzitter van De Groenen zei: „We delen dezelfde waarden.” Maar met betrekking tot de Russische dreiging zijn de voorzichtige Duitsers met een ’Alleingang’ bezig.

Wapens

Berlijn verbiedt bijvoorbeeld de Britten om militair materieel over Duitsland te vliegen. En het leveren van Duitse geweren via NAVO-partners Finland en Estland wijzen ze ook af. Welke wapens Nederland aan Kiev wil sturen blijft onbekend: „We gaan snel in kaart brengen wat we hebben en wat we kunnen sturen”, aldus Hoekstra.

De kersverse bewindsman op Buitenlandse Zaken was niet op de hoogte dat er al NAVO-soldaten in Oekraïne aanwezig zijn, iets waar Moskou zich in hoge mate aan stoort. Oekraïense media schatten dat er momenteel zo’n duizend militaire adviseurs/trainers aanwezig zijn uit diverse NAVO-landen. Bij militaire oefeningen van Oekraïne zijn dat er vaak meer. Volgens de plaatselijke wet mogen dan tot 4000 NAVO-soldaten aanwezig zijn. De NAVO stelt dat het daarbij dan niet om gevechtsklare troepen gaat, maar bijvoorbeeld om instructeurs.

Russisch gas

De grote afhankelijkheid van Europa en Nederland van Russisch gas is fout, zo gaf Hoekstra toe. „We moeten eerlijk zijn en onafhankelijker worden, maar dat zal de komende weken en maanden niet veranderen.” Nederland en Duitsland tekenden in 2005 voor gaspijpleiding Nord Stream en zijn via Shell en Duitse bedrijven betrokken bij de bouw van een tweede buizenproject door de Oostzee. „Alle opties qua sancties komen op tafel”, zegt Hoekstra nu. Hij sluit niet uit dat de blokkade van het miljardenproject Nord Stream II daar ook bij hoort.