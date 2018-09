Elke collega-ouder zal je reactie op wangedrag in de supermarkt direct begrijpen. Kinderen halen nu eenmaal soms het bloed onder je nagels vandaan. Maar toch fluistert er in je achterhoofd een stemmetje: “Straffen werkt niet, belonen wel!” Dat stemmetje is door de jaren heen bij je gaan horen. De hele riedel staat ingeprogrammeerd: ‘Goed gedrag belonen, ongewenst gedrag negeren, bij gevaarlijk gedrag meteen ingrijpen.’ De vraag is of je het daar echt mee redt.

KNVB & kolenhok

Die vraag is actueel. De KNVB wil agressieve jeugdspelers voortaan verplicht op cursus sturen. Wie deze cursus netjes volgt, wordt beloond met strafvermindering. Dat roept meteen een vraag op: als je straf geeft, moet iemand die dan ook “helemaal uitzitten”? En trouwens, wat is straf eigenlijk?

De tijd van opgesloten worden in het kolenhok is gelukkig allang voorbij, maar ooit was dat een heel gewone straf. Met je neus in de hoek gezet worden, handjes op je rug was er ook zo eentje – het strafstoeltje is er het moderne alternatief van. Tien slagen met de liniaal op je vingers, een pak op je broek met de mattenklopper: ook populair in vroegere tijden. Dat de mattenklopper allang in de ban is gedaan, is prettig voor kinderbillen. Het digibord op school heeft ook zo z’n voordelen: geen liniaal te bekennen in het klaslokaal!

Straf werkt niet

Straf, en de manier waarop we straf toepassen, is onderhevig aan de tijd. Aan de manier waarop we samenleven. Tegenwoordig mag een kind als het straf heeft gekregen niet gamen, geen tv kijken of… Je kunt zelf vast tientallen eigen straffen bedenken. Werkt het ook? Dat blijft altijd de vraag. En daar is door de eeuwen heen eigenlijk altijd een duidelijk antwoord op geweest: nee. Straf werkt niet. En de verklaring is redelijk logisch: van straf leer je niets. Straf zorgt ervoor dat ongewenst gedrag in ieder geval tijdelijk stopt. Maar veranderen doet er uiteindelijk niets.

Gedrag stoppen

“Maar je kunt toch niet alles goedvinden?” Ik hóór het je zeggen. En dat klopt. Soms moet er ook ingegrepen worden. Omdat je zoon en dochter elkaar wéér in de haren vliegen, omdat je zoontje voor de derde keer die bal door een ruit trapt, omdat je dochter de midvoor van de tegenstander zó hard aan haar haren trekt dat er ingrepen moet worden. Je wilt, om het maar kort te zeggen, dat gedrag stopt.

Laten we het voorbeeld van de harentrekster eens nemen. De wedstrijd verloopt dramatisch. De tegenstander maakt gebruikt van valse trucjes. Het geroep naar de scheidsrechter ‘dat het niet eerlijk is’, blijft na een dubieuze beslissing nagalmen. Maar toch…harentrekken mag niet. En het is belangrijk dat ze dat zo jong en zo vroeg mogelijk leert. De coach haalt haar dus naar de kant en vertelt dat ze gewisseld wordt. Jij valt de coach niet af en als je dochter na de wedstrijd mopperend op de achterbank zit, leg je uit waarom dit gebeurt. Agressie op het voetbalveld mag niet en kan niet.

Even afkoelen

Maar bij deze uitleg stopt het niet. Is je dochter een opgewonden standje? Dan komt boos gedrag vast vaker voor. En boos zijn mág, maar je handen (of voeten) gebruiken om dat te laten merken niet. Geef ruimte voor het vertellen over de boosheid. Luister en vraag door. Kinderen laten vaak pas ongewenst gedrag zien als de laatste druppel in de spreekwoordelijke emmer is gevallen.

Maak een afspraak: de volgende keer dat je voelt dat je weer zo ontzettend boos wordt, laat het dan merken. Niet bij de tegenstander, maar bij ons, je ouders en de coach. Spreek een teken af of maak de afspraak – in overleg met de coach – dat ze even het veld uit mag. Om af te koelen. En als dat gebeurt...wees trots! In plaats van alle aandacht aan de boosheid te geven, kun je nu het gewenste gedrag belonen door te zeggen dat het knap is om eigen gevoelens te herkennen en daar het juiste gedrag bij te bedenken.

Ouders, wees consequent

En dan gaat het toch weer een keertje mis... Hoe frustrerend ook: Keulen en Aken zijn niet op dezelfde dag gebouwd. En zo werkt dat ook met opvoeden: kinderen leren al doende. Maar daar moeten ze wel de kans voor krijgen. Van ons, als ouders. Het is dus prima om een consequentie aan ongewenst gedrag te koppelen. Om maar even op dat voetbalveld te blijven: “Haren trekken, schoppen, slaan; we vinden dat niet goed. De volgende keer dat zoiets gebeurt, betekent dat voor jou twee wedstrijden aan de kant zitten.”

Als je die consequentie echt moet gaan uitvoeren, is dat helemaal niet leuk. Dan zijn er ineens genoeg redenen toch maar van de consequentie af te zien. Te weinig spelers, je vindt het eigenlijk zielig als je kind in de dug-out te zit. Bedenk: op dit soort momenten komt het erop aan! Consequenties voor gedrag vragen van ons ouders ook om consequent gedrag: twee wedstrijden is twee wedstrijden. Kinderen leren door ervaring. Hoe rot, onhandig of koud dat ook is.

Wees het vóór

En ja, met een beetje creativiteit is dit advies ook toe te passen op rondvliegende potloden na een uitbarsting omdat een tekening niet lukt, een goed geplaatste rechtervuist op het oog van je oudste ‘omdat hij me alweer zat te pesten, mam!’

Maar het is natuurlijk het mooist om dit gedrag vóór te zijn.

Hoe dat moet? Dat lees je volgende keer in het blog van Marina!