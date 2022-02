'Belichaming van eenzaamheid’ Dode Italiaanse na pas twee jaar gevonden

Het pad naar de woning van Marinella Beretta. Ⓒ ANP / Splash News

Prestino - Politieagenten hebben vrijdag in Prestino, nabij het Comomeer in Italië, het stoffelijk overschot aangetroffen van een 70-jarige vrouw. De vrouw was al twee jaar dood.