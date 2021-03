Beroemde Bokito ’nu een sociale familieman’

Bokito tijdens de viering van zijn twintigste verjaardag in Blijdorp. Ⓒ Jerry Lampen

Een bijzondere verjaardag in Rotterdam: de beroemdste gorilla van Nederland, en misschien ook ver daarbuiten, blaast zondag 25 kaarsjes uit. Bokito, de mensaap die met zijn machogedrag en ontsnapping een plekje in ons woordenboek verdiende. „Inmiddels is het een echte gezinsman.”