Geweld Jemen kost drie kinderlevens per dag

SANAA - In het door geweld verscheurde land Jemen worden per dag drie kinderen gedood. Ze komen om door het gebruik van bommen, granaten, mortieren en zelfgemaakte explosieven. Daarmee is Jemen na Syrië het land met de meeste doden en gewonden door explosieven. Dat blijkt woensdag uit het rapport 'Nowhere safe for Yemen's children' van Save the Children.