België zet imam van grootste moskee land uit vanwege ernstig gevaar nationale veiligheid

Dat onthult de Vlaamse omroep VRT donderdag. Staatssecretaris Sammy Mahdi (Migratie) heeft het verblijfsrecht van imam van de grootste moskee van België al in oktober ingetrokken. Hij mag nu tien jaar België niet meer in. Toujgani gaat wel in beroep tegen het besluit.

„Er zijn in het verleden al veel te vaak haatpredikers geweest die de ruimte hebben gekregen om hun ideën te verspreiden en te verdedigen”, aldus Mahdi tegen de VRT. „Toujgani was wellicht één van de meest invloedrijke onder hen. Hiermee willen we een signaal uitsturen. Wie haat zaait, onze samenleving verdeelt en een bedreiging vormt voor onze veiligheid, is niet welkom in ons land. Vandaag niet, maar ook de komende jaren niet.”

De autoriteiten hebben niet bekendgemaakt wat Toujgani precies heeft gedaan. Bronnen melden aan de VRT dat er een link zou zijn met spionage.