VVD helpt vrouwenquotum aan meerderheid

De VVD was in de Tweede Kamer nog tegen het wetsvoorstel, dat onder meer regelt dat beursgenoteerde bedrijven hun raad van commissarissen voor minstens een derde met vrouwen moeten vullen. Maar dat plan leek in de Eerste Kamer alsnog te sneuvelen omdat de senaatsfractie van 50Plus zich in tegenstelling tot de Tweede Kamer-fractie tegen de wet keerde.

Maar met dank aan de VVD haalde de wet het alsnog. De senaatsfractie van de liberalen steunde de wet wel, die daardoor een meerderheid haalde. Het zorgt voor onvrede bij VVD’er Hilde Wendel, voorzitter van de liberale jongerentak JOVD. „Doet me eerlijk gezegd toch wel een beetje pijn”, zegt ze over de steun van de VVD-senaatsfractie. „Dit is niet hoe ik liberalisme zie.”

’Zou niet nodig moeten zijn’

De wet komt uit de koker van VVD-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) en D66-minister Van Engelshoven (Emancipatie). De VVD-minister lijkt wat minder enthousiast over het plan dan zijn D66-collega.

„Deze wet zou eigenlijk niet nodig moeten zijn”, vindt Dekker. „Maar is noodzakelijk als duw in de rug van het bedrijfsleven om nu eens een keer echt werk te maken van diversiteit.” Van Engelshoven spreekt daarentegen van een ’historische stap’: „We rekenen met deze wet af met de oude benoemingscultuur van ons kent ons. Dit is goed nieuws voor de kansengelijkheid en voor de bedrijven zelf, want een diverse top zorgt voor betere bedrijfsvoering.”