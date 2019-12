Marine vangt 1421 kilo cocaïne in Cariben

De opvarenden en de drugs zijn overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten.

De Groningen heeft de afgelopen maanden nu al vier keer een drugstransport onderschept. In oktober werden drugsboten met respectievelijk 857 en 330 kilo cocaïne onderschept en in november nog eens een boot met 350 kilo. Het marineschip heeft nu in drie maanden al 2900 kilo cocaïne in beslag genomen.