Linkse oppositie eist geld voor natuur

Het kabinet heeft al 250 miljoen euro uitgetrokken voor natuurherstel, maar dit bedrag is vooralsnog eenmalig. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP willen dat het kabinet eerst zekerheid geeft voor natuurgeld in de komende jaren. Dat zou in combinatie moeten met een plan voor natuurherstel.

De partijen dreigen de spoedwet van het kabinet nu niet te steunen. Dat is in de Tweede Kamer niet problematisch, maar wel in de senaat waar de regeringscoalitie geen meerderheid heeft. PVV en Forum voor Democratie steunen het stikstofpakket sowieso niet.

In de spoedwet neemt het kabinet een reeks maatregelen om op korte termijn de woningbouw weer vlot te trekken en tegelijkertijd de natuur te helpen. Het gaat onder andere om een speciaal voerdieet voor het vee en verlaging van de maximumsnelheid.

Juridisch wankel

Hoe het kabinet écht uit de stikstofcrisis wil komen, is nu nog niet duidelijk. Aan dat plan werkt Den Haag nog. En daar wringt de schoen bij de linkse oppositie. GL, PvdA en SP willen eerst meer zekerheid voor de toekomst.

„Alles hangt wel samen. Het kabinet doet zichzelf nu een gouden glimmende creditcard cadeau zonder dat nog duidelijk is wie straks de rekening gaat betalen”, zegt SP-Kamerlid Futselaar. Voor PvdA-Kamerlid Moorlag weegt mee dat er nu juridische onzekerheid is: „We willen ontzettend graag dat er vergunningen worden verleend en heel graag dat de natuur niet naar de gallemiezen gaat. Als ik de rayonhoofden van de Raad van State mag geloven zakken vergunningen mogelijk alsnog door het ijs.”

GroenLinks sluit zich daar bij aan. „Wij denken dat deze wet juridisch zeer wankel is”, zegt Kamerlid Bromet. „Er had een plan moeten liggen voor meer natuur in Nederland.”

Voorwaarde

De regeringspartijen proberen de oppositie voor zich te winnen. De ChristenUnie vraagt om begrip voor de tijd die nodig is om tot plannenmakerij te komen. Regeringspartij D66 komt zelf met een harde voorwaarde om voor de spoedwet te stemmen. Kamerlid De Groot: „Natuurherstel moet centraal staan. We beginnen nu met het mogelijk maken van economische activiteiten, we stellen als voorwaarde dat er een goed natuurplan komt. Dat moet was ons betreft er begin volgend jaar liggen.”

Minister Schouten (Landbouw en Natuur) heeft woensdag in een debat over de spoedwet herhaalt dat het kabinet nog werkt aan een groter stikstofpakket. Over de zorgen zegt de bewindsvrouw: „Als het juridisch niet houdbaar was had ik de wet niet voorgelegd.”