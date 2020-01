Geen wifi: alle leerlingen van school in Groningen naar huis gestuurd

Sinds maandag zijn er problemen met de internetverbinding, weet RTV Noord. Woensdag hield de wifi-verbinding er helemaal mee op: „Aangezien wij digitaal werken, is het geven en volgen van onderwijs hierdoor helaas onmogelijk geworden,” schrijft de school in een mail naar ouders, die ook terecht is gekomen bij de omroep.

De internetverbinding zou in de loop van de dag worden hersteld en men verwacht dat donderdag de lessen weer zullen worden hervat.