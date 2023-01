Klapper bij Tussen Kunst en Kitsch Venlo: 30.000 euro voor 500 jaar oud schilderij Sint-Maarten

Het schilderij werd meegenomen door een man wiens vader altijd al kunst verzamelde. En hij kreeg goed nieuws te horen. Expert Willem Jan Hoogsteder begon al met de mededeling dat hij schilderij heel oud was. „Een eeuw of vijf, is gemaakt rond 1500 en relatief mooi bewaard gebleven. Niet kapot, niet gebarsten. Dat zien we eigenlijk niet zoveel bij dingen die zo oud zijn.”

Het blijkt vervolgens om een schilderij te gaan waarop Sint-Maarten - en ook Elisabeth van Hongarije - te zien is. De heilige die ook nog een band heeft met Venlo volgens Hoogsteder. „Sint Maarten is patroon van Groningen, patroon van Utrecht, patroon overigens ook van Venlo.”

’Frisse kleuren’

Het blijft overigens onduidelijk wie het schilderij gemaakt heeft. Wel moet het om een goede schilder gaan en bovendien is het schilderij dus heel goed bewaard gebleven. „De kleuren zijn nog prachtig fris. Uitzonderlijk. Heel mooi tijdsbeeld.”

Dan is het nog vraag wat het schilderij waard is natuurlijk. Aanvankelijk lijkt Hoogsteder een slag om de arm te houden. „Dat is bij veel schilderijen makkelijk te zeggen omdat er een heleboel van dit soort schilderijen zijn, maar dit is best wel uniek. Moeilijker te duiden.” Waarna de taxateur alsnog met een bedrag komt. „500 jaar oud, met hele mooi geschilderde stukken er nog in. 30.000 euro.”