Nieuw onderzoek in zaak kofferbakmoord

Het hof wil op die manier achterhalen in hoeverre de 33-jarige verdachte uit Valkenswaard toerekeningsvatbaar was toen hij in 2013 iemand doodsloeg met een statief, meldt Omroep Brabant dinsdag. Het lichaam van slachtoffer Mohamed Azzouzi werd een paar dagen later teruggevonden in de kofferbak van een auto in een buitengebied van Waalre.

