Drie miljoen voor gps in nest weidevogels

Het kabinet haalt het geld uit een Europees potje dat bedoeld is om de agrarische sector te helpen, schrijft het AD dinsdag. De VVD is boos dat coalitiegenoot PvdA geld voor boeren benut voor vogels. "Dit is verkwanseling van geld. Hier is geen enkele boer bij gebaat", zegt VVD-Kamerlid Helma Lodders.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik