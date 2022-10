Raad van State vernietigt bestemmingsplan Feyenoord City

„De gemeenteraad van Rotterdam had bij het vaststellen van het bestemmingsplan ’Feyenoord City’ in december 2020 moeten inzien dat het plan om een nieuw voetbalstadion aan de Nieuwe Maas te bouwen, niet uitvoerbaar was”, schrijft de RvS in de toelichting op de uitspraak. „In de eerste plaats omdat er geen zekerheid was over het daadwerkelijk gebruik van het nieuwe voetbalstadion door Feyenoord, maar ook omdat er ’serieuze onzekerheid en onduidelijkheid bestond over de vereiste financiële middelen om het stadion te bouwen.”

In het bestemmingsplan van Feyenoord City zat ook het plan voor de bouw van een nieuwe voetbalstadion voor Feyenoord. Het nieuwe onderkomen diende volgens het bestemmingsplan als ’aanjager’ van de gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid. Eerder dit jaar liet de voetbalclub echter weten voorlopig te stoppen met de plannen voor een nieuw onderkomen. De beoogde kosten waren door de gestegen prijzen van bouwmateriaal voor de club en de ontwikkelaars niet op te brengen.

Onvoldoende zekerheid

Op het moment dat de gemeenteraad het plan vaststelde, was er volgens de RvS onvoldoende zekerheid over „het commitment” van Feyenoord als hoofdgebruiker van het stadion. „Juist vanwege deze exclusieve positie had er geen enkele twijfel moeten bestaan dat Feyenoord ook daadwerkelijk gebruik zou gaan maken van het nieuwe stadion. Het lag op de weg van de gemeenteraad om ervoor te zorgen dat dit op dat moment voldoende was verzekerd.”

De Rotterdamse gemeenteraad gaf aan te willen doorgaan met de gebiedsontwikkeling Feyenoord City, of dit nu met of zonder een nieuw voetbalstadion is. Rotterdam beschouwt vanwege de woningnood de bouw van duizenden huizen in dit gebied als een topprioriteit.

Voetbalclub Feyenoord werkte de afgelopen ruim 15 jaar al aan verschillende opties voor een nieuw stadion of de verbouwing van De Kuip, het huidige onderkomen. De club besloot eerder dit jaar de plannen voorlopig in de ijskast te zetten en zich voorlopig te richten op een langer verblijf in de Kuip. Algemeen directeur Dennis te Kloese sluit niet uit dat de club nog tien jaar in de Kuip zal spelen.

Vrienden van De Kuip: snel aan de slag met modernisering De Kuip

Kees Lau, voorzitter van stichting Vrienden van De Kuip wil dat de club zo snel mogelijk aan de slag gaat om het huidige onderkomen van Feyenoord te moderniseren. Hij reageert met „gemengde gevoelens” op de uitspraak van de Raad van State waarin het bestemmingsplan Feyenoord City is vernietigd.

Lau noemt het besluit van de Raad van State begrijpelijk en goed. „Toch staan we niet te juichen, want dit stadionplan kent enkel verliezers. We roepen iedereen die Feyenoord en De Kuip een warm hart toedraagt op samen te werken om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de modernisering van De Kuip.”

Lau pleit voor een gefaseerde aanpak. „Eerst moet achterstallig onderhoud worden gepleegd. Als dat is gedaan, kun je denken aan het aanbrengen van verbeteringen. Hierna is het tijd voor een ingrijpende modernisering om van De Kuip weer een state of the art voetbaltempel te laten zijn voor de lange termijn.”

De stichting Vrienden van De Kuip was een van de partijen die bezwaar maakten tegen het bestemmingsplan Feyenoord City.