Motorrijdster (26) omgekomen na botsing op A20 bij Rotterdam

ROTTERDAM - Een 26-jarige motorrijdster uit Rotterdam is zaterdagmiddag overleden nadat ze in botsing was gekomen met een auto op de A20. Het ongeval gebeurde rond 16.45 uur ter hoogte van Rotterdam.