’Raam ingeslagen bij groot protest PI Lelystad’

Dat meldt RTL Boulevard. De onrust werd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigd. Naar verluidt heeft de opstand twee uren in beslag genomen. Tussen 16.00 en 18.00 uur was er een staking. „We waren het niet eens met hoe het eraan toe gaat met de welbekende coronaregels”, aldus de bron tegen RTL. „Uiteindelijk is er een raam ingeslagen.”

Een woordvoerder van het ministerie licht toe dat het ging om een protest door gedetineerden die het niet eens zijn met het dagprogramma. Hoeveel deelnemers er waren, is niet bekend. „Toen de ramen werden dichtgeplakt, is er ingegrepen. Daarbij is pepperspray gebruikt.”

Volgens de woordvoerder vielen er geen gewonden en is iedereen inmiddels terug op de cel. Justitie bekijkt nog of er sancties zullen volgen.