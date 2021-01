Biden wil ’alle vaccins vrijgeven’ en risico nemen

Er gingen stemmen op om zoveel mogelijk Amerikanen snel te vaccineren nu het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen oploopt en er steeds meer doden vallen door het virus. Donderdag stierven er voor de tweede opeenvolgende dag meer dan 4000 mensen door corona.

Met slechts één prik zouden mensen een stukje immuniteit opbouwen, maar onduidelijk is hoeveel. Eerder informeerde het Verenigd Koninkrijk mensen na inenting met de eerste prik dat zij de tweede niet volgens afspraak zouden krijgen, maar later. Artsen reageerden woest.

De discussie over afwijken van het protocol wordt nog gevoerd in de wetenschap. Het Europese geneesmiddelenbureau EMA heeft er bijvoorbeeld fel tegen gewaarschuwd. Als het tweede vaccin inderdaad later wordt toegediend, gelden ze als ’off-label’. Ook de Amerikaanse FDA benadrukte dat het tweede vaccin moet worden gegeven op het afgesproken aantal dagen na het eerste. Toch gaan wereldwijd stemmen op om eerst zo veel mogelijk mensen één prik te geven.

Hoewel een woordvoerder van Biden zegt dat volgens verwachting ook alle tweede vaccins straks op tijd klaar zijn voor iedereen, spreekt CNN van een ’risicovolle strategie’. Ook een woordvoerder van Operation Warp Speed, de uitvoerder van de vaccindistributie, benadrukt dat nu al de maximale hoeveelheid wordt gebruikt.

Biden: iedereen zo snel mogelijk prikken

Een aantal Democratische gouverneurs drong er deze week bij Washington op aan de vaccins te verspreiden die nu nog op de plank liggen. Biden wil daar gehoor aan geven. „De gekozen president vindt dat we de distributie van het vaccin moeten versnellen om er zeker van te zijn dat de Amerikanen die het vaccin het hardst nodig hebben het ook zo snel mogelijk krijgen”, zei een woordvoerder van het overgangsteam van Biden.

Ondertussen is het al weken chaos troef. Het doel van Trump was om eind vorig jaar 20 miljoen Amerikanen te vaccineren, maar de tussenstand stond donderdag op ongeveer 6 miljoen gevaccineerden. Dat is minder dan een derde van de 21 miljoen doses die tot nu toe verspreid zijn, meldt het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie CDC. Amerikaanse media als The New York Post, zeker niet anti-Trump, spreken van ’een vaccinfiasco’. Senioren sliepen in Florida ’s nachts in de auto om het meest kans te maken op een prik.

Nationale veiligheidschef

Biden is ook van plan weer een nationale veiligheidsfunctionaris aan te stellen die de mondiale gezondheidssituatie in de gaten houdt. Trump schrapte deze functie nog voordat de coronapandemie uitbrak. De nieuwe baan gaat naar een voormalig veiligheidsofficial.