’Annexeer de Westoever’

Netanyahu staat voor een kaart waar haast de gehele Westoever Israëlisch is met uitzondering van de stad Jericho die niet meer dan een enclave zal zijn. Ⓒ foto AFP

TEL AVIV - Hij had zijn omstreden verkiezingsbelofte - de annexatie van de Palestijnse Jordaanvallei - nog niet uitgesproken of premier Netanyahu kreeg gisteravond met het ontslag van Amerika’s nationale veiligheidsadviseur John Bolton een flinke klap in het zicht.