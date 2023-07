’Linkse wolk’ dreigt ook klimaatfonds te blokkeren

Minister Jetten (Klimaat) wil de 35 miljard euro de komende jaren steken in verduurzaming van Nederland om daarmee de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Uit eerder gedeelde stukken blijkt dat met name de fracties van GL en PvdA ’zeer verheugd zijn met de komst van een substantieel fonds om zo de benodigde investeringen in de klimaattransitie zo goed als mogelijk te kunnen reserveren voor de langere termijn’.

Maar dinsdag hebben Kamerleden Kröger (GL) en Thijssen (PvdA) plots een andere pet op. Zij vrezen voor verkeerde besteding van het publiek geld en zeggen zelfs dat het ’een fonds wordt voor de fossiele vervuilers’ en het geld niet terechtkomt bij huishoudens, maar bij aandeelhouders. „Wij zijn bijzonder kritisch, omdat er onvoldoende waarborgen zijn dat publiek geld doeltreffend wordt besteed.”

Mediamoment

Dat zorgt voor kritiek bij coalitiepartijen, die aangeven dat met de miljarden juist grote stappen kunnen worden gezet om uitstoot te beperken, iets waar juist GL en PvdA altijd voor pleiten. „Dat klinkt toch als: we staan toch voor de camera en we gaan even kijken wat we kunnen binnenhalen”, zegt VVD’er Erkens. Ook Grinwis (CU) wijst op de ’loftrompet’ die de linkse partijen aanvankelijk afstaken. Bontenbal (CDA) heeft naar eigen zeggen het gevoel dat het klimaatfonds ’een beetje onderdeel wordt van een politiek spelletje’, aldus de christendemocraat. „Het frame dat we miljarden overmaken aan de industrie is een karikatuur, laten we daar mee stoppen!”, briest hij.

Bontenbal wijst erop dat er juist relatief veel geld uit het fonds gaat naar de gebouwde omgeving, waardoor mensen geholpen worden met het verduurzamen van hun huizen. De CDA’er steunt het fonds (de jaarlijkse uitgave uit dit fonds is zo’n 2 procent van de rijksbegroting) omdat de miljarden vooral in de eigen economie worden gestoken en dit uiteindelijk voor meer energie-onafhankelijkheid gaat zorgen. „Dat geld geven we nu nog uit aan energie uit het Midden-Oosten, Noorwegen, de VS en tot voor kort Rusland”, zegt hij. „Ik verdedig dit fonds bovendien ook omdat alle mensen die in Nederland technisch en praktisch geschoold zijn de komende jaren altijd werk zullen hebben.” Toch blijven GL en PvdA nog onvoldoende overtuigd van het huidige wetsvoorstel.

’Groen imago’

SGP’er Stoffer grapt daarop dat zijn conservatief-christelijke partij ’een veel groener imago’ dreigt te krijgen dan de linkse wolk. Bovendien hekelen Kamerleden dat PvdA en GL ook andere plannen van de coalitie dreigen te torpederen in de senaat, zoals onder meer het stikstoffonds, waar ook nog zo’n 25 miljard euro mee gemoeid is.

VVD’er Erkens en D66-Kamerlid Boucke wijzen de oppositiepartijen er dan ook op dat hun houding tot vertraging gaat leiden. Dit terwijl het kabinet in 2030 al 55 procent minder CO2 wil uitstoten ten opzichte van 1990. „Vertraging kan betekenen dat we de doelen niet halen. Bent u bereid dat te accepteren?” Die kritiek is dan weer tegen het zere been van Kröger, die erop wijst dat ze al veel langer om haast van het kabinet vraagt. „Hoe lang zit de VVD al aan de knoppen?”, houdt zij de liberaal voor.

Twijfels

BBB-fractievoorzitter Van der Plas is er ook nog niet over uit of zij het fonds wel het licht wil laten zien. Zij vraagt zich af of het plan niet ’te ambitieus’ is. Ze wil dat de helft van het fondsbedrag - als dat er komt - wordt overgeheveld naar ’klimaatadaptief werken’, zoals het ophogen van dijken en om ervoor te zorgen dat ook in droge periodes voldoende zoet water in agrarische gebieden terechtkomt. Wel is ze blij met de 5 miljard euro die gereserveerd wordt voor nieuwe kerncentrales.

Ook Van der Plas heeft zorgen of burgers in Nederland wel voldoende profiteren van het fonds. Ze ziet bovendien dat bedrijven zelf al bezig zijn met verduurzamingsmaatregelen. Ze wil afspraken met die bedrijven ook niet ’van bovenaf kapot regelen’, maar duidelijke doelen schetsen en die samenwerking met bedrijven zelf uitvoeren. Afhankelijk van toezeggingen van minister Jetten wil BBB een ’go’ of ’no go’ geven.