Het opportunisme van de VVD is een zwaktebod

Binnenland

Vraagtekens over staatsbedrijf Holland Casino na ’bombardement’ van gokreclames

De gigantische vloed aan gokreclames zorgt in de Tweede Kamer voor vraagtekens over Holland Casino en de Nederlandse Loterij, die in handen zijn van de Staat. Meerdere Kamerleden vragen zich af of de Staat wel eigenaar moet zijn van bedrijven die aanmoedigen tot gokken.