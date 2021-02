LIVE | Handen vol aan gewonde schaatsers

Dit artikel wordt de hele dag live bijgewerkt, afgewisseld met beelden uit heel Nederland.

22.01 Tevredenheid

Het schaats- en carnavalsweekend is, onder meer met het oog op het coronavirus, goed verlopen. Dat vindt het Veiligheidsberaad, dat hierover zondag een verklaring gaf.

Het winterse weer, waarbij mensen op pad gingen om te schaatsen en te sleeën, zorgde op sommige locaties voor drukte. Maar volgens het Veiligheidsberaad konden gemeenten op tijd maatregelen nemen. Op enkele locaties kwamen toch te veel carnavalsvierders bijeen, maar „dit leidde niet tot excessen.”

Volle parkeerplaatsen bij het Tjeukemeer. Veel mensen binden dit weekend de schaatsen onder. Ⓒ ANP

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio’s, vindt het logisch dat veel mensen naar buiten gingen. „Veel mensen willen in deze tijd even de zinnen verzetten in de gezonde buitenlucht. Gelukkig gebeurde dat grotendeels verantwoord, zodat de drukte beheersbaar bleef in de natuurgebieden en op ijsbanen. Waar nodig namen burgemeesters maatregelen tegen de drukte. Mooi dat Nederland hiervan heeft genoten. We gaan de komende week alweer richting voorjaarstemperaturen. Daar zullen veel Nederlanders ook blij mee zijn.”

19.06 Handen vol aan schaatsers

De afdelingen spoedeisende hulp van de ongeveer 80 ziekenhuizen hebben het afgelopen weekeinde de handen vol gehad aan met schaatsers die na een val gewond waren geraakt. Zowel zaterdag als zondag was het tweemaal zo druk als in een doorsnee weekeinde in deze coronaperiode, zegt aankomend voorzitter David Baden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen.

De piek lag op zaterdag, zondag was het volgens Baden „iets minder extreem, maar ook nog zeer druk” met polsbreuken, enkelkwetsuren, gebroken heupen en hoofdletsel. De meeste schaatsslachtoffers konden naar huis, alleen mensen met gebroken heupen moesten gelijk geopereerd worden. Andere gewonden die geopereerd moeten worden, kunnen daarvoor later naar het ziekenhuis.

Volgens Baden waren de ziekenhuizen goed voorbereid op de drukte; er was extra personeel opgeroepen om de verwachte toestroom aan te kunnen. In één ziekenhuis was het zaterdag even zo druk dat het gips opraakte. Daarom moest een nieuwe voorraad ijlings uit een centraal magazijn worden gehaald.

17.15 ’Ga van het ijs’

Op de Loosdrechtse plassen krijgen schaatsers het dringende advies van het ijs af te gaan. Er is sprake van veel wakken op de ijsvloer. „Nú van het ijs af! Het is levensgevaarlijk”, zegt voorzitter Len Veerman van de plaatselijke ijsclub. Als aan die oproep geen gehoor wordt gegeven, gaat er een politiehelikopter de lucht in om met geluidsinstallaties te waarschuwen. Ook elders is het te druk of wordt gevreesd dat het ijs plots inzakt.

Volgens Veerman kan een stuk ijs door de opstekende wind binnen tien minuten in water zijn veranderd. Hij is verbijsterd dat nog steeds ouders met jonge kinderen op de Plassen zitten. „Het schaatsen is voorbij. Nu wordt het weer zwembroekenweer.”

De Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid meldde dat er mensen door het ijs zakken. „Kies ervoor om van het ijs af te stappen. Het ijs gaat hard achteruit.”

De Gemeente Amsterdam drukte schaatsers op het hart om ook bij de thuisreis de coronamaatregelen in acht te nemen en voldoende afstand te houden.

Tegen het einde van de middag lagen de temperaturen in het noorden net iets boven het vriespunt, meldt het KNMI. In het zuiden dooide het harder met temperaturen tot 5 graden.

16.48 Kistwerken

Ook in Friesland kan er niet meer op de meren worden geschaatst. „Door het draaien van de wind ontstaan er ’kistwerken’ op de Friese meren. Dat betekent dat er in zeer korte tijd stroken met open water ontstaan. Advies: Schaats niet meer op de Friese meren!”, aldus de Friesche IJsbond.

In het Friese Veenhoop is een ambulancehelikopter rond het middaguur bij het ijs geland om een gestrande schaatser op te halen. De schaatser was gevallen en kon niet meer verder. Het slachtoffer is door de ambulancebemanning van het ijs gehaald en overgevlogen naar het ziekenhuis in Drachten.

Het Koninklijk Huis verspreidde zondag deze schaatsfoto van de koning en zijn geliefde. „Ruim 20 jaar later, zelfde plek. Genieten op het ijs!” Ⓒ Instagram

16.09 ’Blijf weg’

De gemeente Wijdemeren, waaronder Ankeveen, Breukeleveen, ’s-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht en Nederhorst den Berg vallen, heeft opgeroepen weg te blijven: „Het dooit al snel op alle plassen in Wijdemeren. Gevaarlijk dus! Kom hier niet meer heen. Sta je op het ijs? Ga dan terug naar je startpunt.”

Ook schrijft de gemeente dat de ijsmeesters het ijs zo veel mogelijk afzetten met linten, maar: „Let zelf ook op! Houd de ijsclubs in de gaten.” De nabijgelegen gemeente Stichtse Vecht deelt via sociale media dezelfde boodschap.

Dronebeelden van Tulpeiland bij Zeewolde. Ⓒ @erikkruug

Bewoners en bezoekers van de gemeente Zaanstreek hebben rond 13.00 uur ook een boodschap kunnen lezen op sociale media: „Op sommige plekken is het ijs niet veilig. Zorg dat je voor de dooi van het ijs bent.”

Waar in Zaanstreek wordt gewaarschuwd voor dooi, attendeert men iets verderop de bezoekers op de gevolgen van de drukte: „Houd de dijk Oostknollendam vrij voor de hulpdiensten! Het wordt steeds drukker in de Dorpsstraat in Oostknollendam met automobilisten die daar hun auto parkeren om te gaan schaatsen. Houd de toegangsweg vrij voor hulpdiensten. Laten we samen zorgen dat de situatie veilig blijft!”

15.00 uur Rijkswaterstaat: gevaarlijke rijomstandigheden door ijzel

Weggebruikers moeten komende nacht en maandagochtend rekening houden met zeer gevaarlijke rijomstandigheden. Er is een grote kans op verraderlijke gladheid door ijzel, waarschuwt Rijkswaterstaat.

In de tweede helft van de nacht trekt naar verwachting een gebied met regen vanuit het westen over het land. „Met een nog bevroren ondergrond leidt dit mogelijk tot zeer verraderlijke gladheid door ijzel”, aldus Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden en met 546 strooiwagens paraat te staan om de gladheid te bestrijden.

Het bestrijden van ijzel is lastiger dan van sneeuw, geeft Rijkswaterstaat aan. „Door de winterse neerslag verdunt het zout dat al op de weg ligt. Daarnaast bevriest de neerslag zodra die op het koude wegdek komt en vormt een ijslaag bovenop het zout. Hierdoor kan er in een korte tijd een zeer glad wegdek ontstaan.” Door de ijslaag vindt vermenging met strooizout niet direct plaats, dat heeft tijd nodig, aldus Rijkswaterstaat. „Pas als de bovenlaag zacht is, werkt het zout optimaal en wordt het minder glad. Ondanks al onze inspanningen kan gladheid dus helaas niet altijd worden voorkomen.”

Wie toch de weg op moet, doet er volgens Rijkswaterstaat verstandig aan de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden en de rijstijl aan te passen. „Kortom: langzaam rijden, afstand houden, niet onnodig van rijstrook wisselen en rustig remmen.”

De NS rijdt vanaf maandag weer de reguliere dienstregeling zoals die was voor de sneeuw- en vorstperiode. Dat meldt de vervoerder zondag. Opstelterreinen zijn volgens de NS weer beter bereikbaar voor controles en onderhoud, waardoor steeds meer treinen beschikbaar komen.

ProRail heeft dit weekeinde boetes uitgedeeld aan schaatsers die tussen Hoorn en Enkhuizen het spoor overstaken. De spoorbeheerder heeft extra mensen ingezet om te controleren langs het spoor op dit traject, zegt een woordvoerder.

De afgelopen week liepen er op meerdere plekken in Noord-Holland schaatsers op het spoor. ProRail gaat ervan uit dat het gaat om schaatsers die vanaf hun auto de kortste route kiezen naar de plek waar ze willen schaatsen.

13.20 uur Wind is gedraaid en gevaarlijke situaties

Vanaf De Friesche IJsbond waarschuwt op sociale media: „Ga de meren niet op! Door het draaien van de wind ontstaan er gevaarlijke situaties voor schaatsers op de Friese meren. Advies is om niet meer te schaatsen op de meren.”

12.50 uur ’Kom niet naar de Rotte’

Behalve de gemeente Wijdemeren waarschuwt ook de gemeente Rotterdam op Twitter. Niet vanwege de verwachte dooi, maar vanwge de drukte: „Het is te druk op de Rotte. Kom niet meer met de auto. De Linker Rottekade is in één richting afgezet. Bij de ingang Irenebrug staan verkeersregelaars. Inrijden kan alleen vanaf de Veilingweg.

In dit liveblog houden we alles bij over deze laatste, prachtige dag.

11.35 uur Politie: ’Zo moet het dus niet’

De politie deelt zondagmorgen een berichtje op Twitter: „Vandaag is het voorlopig de laatste ijsdag. Denk aan de covid maatregelen. Heb respect voor elkaar en ruim je rommel op. Hier een aantal voorbeelden hoe het niet moet.” Bij de tweet is een viertal foto’s toegevoegd waarop veel rommel en drukte is te zien:

11.30 uur Door het ijs gezakt

In Amsterdam en Groningen waren zondag voor het middaguur al mensen door het ijs gezakt:

9.45 uur Schaatsers jagen reeën de dood in

Twee reeën zijn zaterdag om het leven gekomen in de uiterwaarden bij Rheden, Gelderland. De dieren sloegen op de vlucht voor schaatser. Het gebied is afgezet, maar verschillende wintersporters negeerden de afzetting.

Juist het gebied waar de reeën verblijven is afgezet, om ze niet te veel te verstoren. Toch had een aantal schaatsers daar geen boodschap aan. Ooggetuige Nick vertelt aan Omroep Brabant: „Een groep van acht reeën rende het ijs op, geschrokken van de schaatsers. Een ree is daarbij in een wak terechtgekomen en verdronken.” Ook zag hij een ree op het ijs liggen, met daarbij een plasje bloed.

Een andere ree raakte bij de vlucht gewond en moest vanwege een gebroken poot afgemaakt worden, weet de regionale omroep.

De politie Rheden-Rozendaal doet op Facebook een oproep om de uiterwaarden bij Rheden te mijden. „Bij overtreding van dit verbod schrijven wij een bekeuring uit”, laat zij weten. De eerste boetes zijn al uitgedeeld.

09.00 uur KNSB: houd kwaliteit ijs goed in de gaten

De KNSB waarschuwt schaatsliefhebbers ook zondag de kwaliteit van het ijs goed in de gaten te houden. Zondag is naar verwachting de laatste dag dat mensen op natuurijs kunnen schaatsen, omdat volgens de weerbureaus de dooi gaat inzetten.

Op open water dat bevroren is, zoals grote meren, vaarten en kanalen, is de ijskwaliteit niet betrouwbaar. Zeker als er grote groepen tegelijk op gaan. Levensgevaarlijk, dus ga daar niet heen, is het dringende advies van de bond. „En dat zeggen we niet alleen om te voorkomen dat mensen door het ijs zakken”, zegt Jurre Trouw, manager Sportparticipatie van de KNSB. „Dat doen we ook omdat het vanwege de coronapandemie nu eenmaal afgeraden wordt om onnodig te reizen, zelfs op deze laatste schaatsdag op natuurijs.”

Volgens Trouw is overal wel een veilige vijver, sloot of plas te vinden waar je lekker kunt schaatsen. „Wij zien ook wel dat mensen toch massaal de auto pakken en erop uit trekken, maar dat is in coronatijd echt niet de bedoeling. Dus nogmaals: als je wilt schaatsen op natuurijs, blijf dicht bij huis en zoek toch liefst die lokale ijsbaan op”, aldus Trouw.

08.10 uur Mensen weer vroeg op de schaats

Mensen staan ook zondag al vroeg op het ijs om te schaatsen. Op beelden van de webcam bij de Loosdrechtse Plassen is al een groepje schaatsers te zien. Op social media worden ook foto’s gedeeld van mensen die al vroeg het ijs op zijn gegaan.

Zaterdag werd er in een groot deel van Nederland ook volop geschaatst. Op een aantal plekken was het druk en moesten wegen worden afgesloten. De ziekenhuizen hadden het ook druk met mensen die breuken of ander letsel op het ijs opliepen.

De verwachting is dat zondag voorlopig de laatste schaatsdag zal zijn, omdat volgens de weerbureaus de dooi in gaat zetten.