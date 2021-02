LIVE | Mensen weer vroeg op de schaats

In dit liveblog houden we alles bij over deze prachtige dag.

Zaterdag werd er in een groot deel van Nederland ook volop geschaatst. Op een aantal plekken was het druk en moesten wegen worden afgesloten. De ziekenhuizen hadden het ook druk met mensen die breuken of ander letsel op het ijs opliepen.

De verwachting is dat zondag voorlopig de laatste schaatsdag zal zijn, omdat volgens de weerbureaus de dooi in gaat zetten.