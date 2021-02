LIVE | Schaatsers gewaarschuwd: ’Nú van het ijs af!’

Volgens Veerman kan een stuk ijs door de opstekende wind binnen tien minuten in water zijn veranderd. Hij is verbijsterd dat nog steeds ouders met jonge kinderen op de Plassen zitten. „Het schaatsen is voorbij. Nu wordt het weer zwembroekenweer.”

In het Friese Veenhoop is een ambulancehelikopter rond het middaguur bij het ijs geland om een gestrande schaatser op te halen. De schaatser was gevallen en kon niet meer verder.

Het slachtoffer is door de ambulancebemanning van het ijs gehaald en overgevlogen naar ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Wat de verwondingen waren is niet bekend gemaakt. De inzet van de ambulancehelikopter voor het vaste land is relatief uniek te noemen, normaliter vliegt de helikopter voor de Waddeneilanden.

De gemeente Wijdemeren, waaronder Ankeveen, Breukeleveen, ’s-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht en Nederhorst den Berg vallen, heeft opgeroepen weg te blijven: „Het dooit al snel op alle plassen in Wijdemeren. Gevaarlijk dus! Kom hier niet meer heen. Sta je op het ijs? Ga dan terug naar je startpunt.”

Ook schrijft de gemeente dat de ijsmeesters het ijs zo veel mogelijk afzetten met linten, maar: „Let zelf ook op! Houd de ijsclubs in de gaten.” De nabijgelegen gemeente Stichtse Vecht deelt via sociale media dezelfde boodschap.

Bewoners en bezoekers van de gemeente Zaanstreek hebben rond 13.00 uur ook een boodschap kunnen lezen op sociale media: „Op sommige plekken is het ijs niet veilig. Zorg dat je voor de dooi van het ijs bent.”

Waar in Zaanstreek wordt gewaarschuwd voor dooi, attendeert men iets verderop de bezoekers op de gevolgen van de drukte: „Houd de dijk Oostknollendam vrij voor de hulpdiensten! Het wordt steeds drukker in de Dorpsstraat in Oostknollendam met automobilisten die daar hun auto parkeren om te gaan schaatsen. Houd de toegangsweg vrij voor hulpdiensten. Laten we samen zorgen dat de situatie veilig blijft!”

13.20 uur Wind is gedraaid en gevaarlijke situaties

Vanaf De Friesche IJsbond waarschuwt op sociale media: „Ga de meren niet op! Door het draaien van de wind ontstaan er gevaarlijke situaties voor schaatsers op de Friese meren. Advies is om niet meer te schaatsen op de meren.”

12.50 uur ’Kom niet naar de Rotte’

Behalve de gemeente Wijdemeren waarschuwt ook de gemeente Rotterdam op Twitter. Niet vanwege de verwachte dooi, maar vanwge de drukte: „Het is te druk op de Rotte. Kom niet meer met de auto. De Linker Rottekade is in één richting afgezet. Bij de ingang Irenebrug staan verkeersregelaars. Inrijden kan alleen vanaf de Veilingweg.

In dit liveblog houden we alles bij over deze laatste, prachtige dag.

11.35 uur Politie: ’Zo moet het dus niet’

De politie deelt zondagmorgen een berichtje op Twitter: „Vandaag is het voorlopig de laatste ijsdag. Denk aan de covid maatregelen. Heb respect voor elkaar en ruim je rommel op. Hier een aantal voorbeelden hoe het niet moet.” Bij de tweet is een viertal foto’s toegevoegd waarop veel rommel en drukte is te zien:

11.30 uur Door het ijs gezakt

In Amsterdam en Groningen waren zondag voor het middaguur al mensen door het ijs gezakt:

9.45 uur Schaatsers jagen reeën de dood in

Twee reeën zijn zaterdag om het leven gekomen in de uiterwaarden bij Rheden, Gelderland. De dieren sloegen op de vlucht voor schaatser. Het gebied is afgezet, maar verschillende wintersporters negeerden de afzetting.

Juist het gebied waar de reeën verblijven is afgezet, om ze niet te veel te verstoren. Toch had een aantal schaatsers daar geen boodschap aan. Ooggetuige Nick vertelt aan Omroep Brabant: „Een groep van acht reeën rende het ijs op, geschrokken van de schaatsers. Een ree is daarbij in een wak terechtgekomen en verdronken.” Ook zag hij een ree op het ijs liggen, met daarbij een plasje bloed.

Een andere ree raakte bij de vlucht gewond en moest vanwege een gebroken poot afgemaakt worden, weet de regionale omroep.

De politie Rheden-Rozendaal doet op Facebook een oproep om de uiterwaarden bij Rheden te mijden. „Bij overtreding van dit verbod schrijven wij een bekeuring uit”, laat zij weten. De eerste boetes zijn al uitgedeeld.

09.00 uur KNSB: houd kwaliteit ijs goed in de gaten

De KNSB waarschuwt schaatsliefhebbers ook zondag de kwaliteit van het ijs goed in de gaten te houden. Zondag is naar verwachting de laatste dag dat mensen op natuurijs kunnen schaatsen, omdat volgens de weerbureaus de dooi gaat inzetten.

Op open water dat bevroren is, zoals grote meren, vaarten en kanalen, is de ijskwaliteit niet betrouwbaar. Zeker als er grote groepen tegelijk op gaan. Levensgevaarlijk, dus ga daar niet heen, is het dringende advies van de bond. „En dat zeggen we niet alleen om te voorkomen dat mensen door het ijs zakken”, zegt Jurre Trouw, manager Sportparticipatie van de KNSB. „Dat doen we ook omdat het vanwege de coronapandemie nu eenmaal afgeraden wordt om onnodig te reizen, zelfs op deze laatste schaatsdag op natuurijs.”

Volgens Trouw is overal wel een veilige vijver, sloot of plas te vinden waar je lekker kunt schaatsen. „Wij zien ook wel dat mensen toch massaal de auto pakken en erop uit trekken, maar dat is in coronatijd echt niet de bedoeling. Dus nogmaals: als je wilt schaatsen op natuurijs, blijf dicht bij huis en zoek toch liefst die lokale ijsbaan op”, aldus Trouw.

08.10 uur Mensen weer vroeg op de schaats

Mensen staan ook zondag al vroeg op het ijs om te schaatsen. Op beelden van de webcam bij de Loosdrechtse Plassen is al een groepje schaatsers te zien. Op social media worden ook foto’s gedeeld van mensen die al vroeg het ijs op zijn gegaan.

Zaterdag werd er in een groot deel van Nederland ook volop geschaatst. Op een aantal plekken was het druk en moesten wegen worden afgesloten. De ziekenhuizen hadden het ook druk met mensen die breuken of ander letsel op het ijs opliepen.

De verwachting is dat zondag voorlopig de laatste schaatsdag zal zijn, omdat volgens de weerbureaus de dooi in gaat zetten.