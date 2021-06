Gouden Koets gerestaureerd, maar klimt de koning nog wel in het omstreden rijtuig?

De koning beslist zelf of hij doorgaat met het gebruik van de Gouden Koets. Ⓒ ANP/ HH

De Gouden Koets is vanaf volgende week donderdag weer te bewonderen. Op een tentoonstelling weliswaar, die de koning komt openen in het Amsterdam Museum. Na jaren van omvangrijk en kostbaar onderhoud is de vraag of het royale voertuig ooit nog een staatshoofd zal vervoeren. De koning gaat hier zelf over. Waar hangt zijn besluit van af?