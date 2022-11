Landen hebben slotakkoord bereikt op de klimaattop

De landen zijn het onder meer eens geworden over een fonds voor ontwikkelingslanden die schade oplopen door de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte of extreem weer. Landen die nu al de effecten van de opwarming van de aarde voelen, zoals Pakistan toen het afgelopen jaar overstroomde, wilden al langer zo’n fonds. Volgens de COP-voorzitter is het „passend” dat dit fonds is opgericht tijdens deze klimaattop die plaatsvond op het Afrikaanse continent.

Hoeveel geld het fonds gaat kosten, wie precies mee moet betalen en welke landen mogelijk geld ontvangen is allemaal nog onduidelijk. Dat wordt in het komende jaar besproken. Voor veel mensenrechtenorganisaties is dit fonds een historisch moment in de geschiedenis van klimaattoppen. Beleidsadviseur Nils Mollema van ActionAid zegt dat het „werkelijk schokkend” is dat het fonds om kwetsbare mensen te helpen zo lang op zich liet wachten. „Dit is een cruciaal startpunt.”

Een aantal partijen, waaronder de Europese Unie, wilden in ruil voor het klimaatschadefonds wel dat landen extra stappen zetten om verdere opwarming te voorkomen. Zo wilde de EU bijvoorbeeld dat in de slottekst niet alleen staat dat steenkoolgebruik moet worden afgebouwd, maar alle fossiele brandstoffen - ook olie en gas - om zo de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen.

Het is net als vorig jaar niet gelukt om dat er doorheen te krijgen. Bas Eickhout, delegatieleider van het Europees Parlement op de klimaattop, noemt de deal daarom teleurstellend. Er werd in de „klimaatambitie” geen vooruitgang geboekt ten opzichte van vorig jaar, „hiermee is een cruciaal klimaatjaar verloren gegaan”, aldus Eickhout.

EU teleurgesteld

Volgens Eickhout werd duidelijk dat veel landen hun klimaatdoelen niet verder wilden aanscherpen om de opwarming van de aarde te beperken. De overeenkomst van vorig jaar werd op sommige punten zelfs wat afgezwakt. „Europa moest daarom tot op het eind vechten om de ambitie van vorig jaar overeind te houden.”

„Onze planeet bevindt zich nog steeds in de eerste hulp. We moeten de uitstoot nu drastisch verminderen en dit is een probleem dat deze COP niet heeft aangepakt”, zei VN-chef Guterres. Ook de EU vindt het resultaat onvoldoende. „Dit akkoord is een te kleine stap voorwaarts”, zei de kritische Eurocommissaris Frans Timmermans. Volgens ehm zijn te veel landen bang om de nodige inspanningen te verrichten om klimaatverandering terug te dringen. Daarnaast riep hij de deelnemende landen op te erkennen dat het akkoord tekortschiet.