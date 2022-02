Bijna kwart van alle gemeenteraadsleden is weleens bedreigd

Gemeenteraadsleden kunnen op vier manieren worden belaagd. Mondelinge bedreigingen komen het meest voor. Van de geteisterde politici verklaart 70 procent daar last van te hebben gehad. Dat is iets meer dan het aantal bedreigingen via sociale media, waarmee 67 procent te maken kreeg.

In twaalf procent van de gevallen blijken raadsleden te maken hebben gehad met fysieke bedreigingen. Opvallend hoog is het percentage van raadsleden die op hun huisadres zijn geconfronteerd met mensen die verhaal kwamen halen. Liefst 28 procent kreeg te maken met angstwekkende situaties bij hun woning.

Bijna een derde van de bedreigde raadsleden betreft vrouwen.

Beangstigend

De intimidatie wordt door raadsleden in het algemeen als beangstigend ervaren. Twaalf procent van de bedreigde volksvertegenwoordigers heeft overwogen of overweegt nog om te stoppen met die functie.

De toegenomen agressie, zowel mondeling als fysiek, vanuit de samenleving heeft ook gevolgen voor de gemiddelde kwaliteit van leden van gemeenteraden. Ongeveer de helft (48 procent) van de raadsleden die meededen aan de enquête stelt vast dat het bedreigingsrisico het steeds moeilijker maakt om geschikte nieuwe raadsleden te vinden.

De enquête is door de redactie van deze krant gehouden in 55 gemeenten in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

Uit een onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de NOS bleek onlangs dat gemeenteraadsleden drie keer zo vaak slachtoffer worden van bedreigingen en geweld als in 2015. Dat varieert van bedreigingen via sociale media tot ingegooide ramen of hondenpoep door de brievenbus.