Belgen komen massaal in actie voor zieke baby Pia

Dinsdagmiddag ging de teller al richting de 600.000 sms’jes à 2 euro per bericht. Telecomproviders rekenen zelf geen kosten waardoor het geld rechtstreeks naar het goede doel ging. In totaal zijn er 900.000 sms’jes nodig om het benodigde geld binnen te halen.

Pia, amper negen maanden oud, heeft het geneesmiddel Zolgensma nodig, dat 1,9 miljoen euro kost voor welgeteld één prik. Daarmee is het het duurste medicijn ter wereld. Minister Maggie de Block (Volksgezondheid) zegt niks te kunnen betekenen omdat het geneesmiddel nog niet is erkend door de Europese Geneesmiddelenautoriteit EMA. Daar is het pas net aangemeld. Voor een testfase, waar het meisje gratis aan mee had kunnen doen, is het te laat. De Zwitserse farmaceut Novartis zou het wel zelf gratis ter beschikking kunnen stellen.

Pia werd geboren met spinale musculaire atrofie, een genetische ziekte waardoor de spieren steeds zwakker worden en ze nauwelijks kan bewegen. Met het door Novartis ontwikkelde medicijn kunnen de genen van de baby worden veranderd, waarmee ze genezen zou zijn.

„Als ouder probeer je alles”, zegt mama Ellen Boehnke op de Vlaamse radio. „Als we weten dat er iets is dat haar die kansen kan geven, wat de kostprijs ook mag zijn, wil je dat ze dat krijgt.”