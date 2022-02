Defensie en internationale veiligheidspodcast Dit ging vooraf aan gijzeling Apple Store

Kopieer naar clipboard

De Nederlandse politie wordt wereldwijd geprezen voor haar optreden tijdens de gewapende gijzeling in de Apple Store in Amsterdam dinsdagavond. Dat is in het verleden wel eens anders geweest. Olof van Joolen en Silvan Schoonhoven, schrijvers van het boek Liggen Blijven!, bespreken in de podcast Delta Tango hoe Nederland heeft leren omgaan met gijzelingsacties. Van het drama in München, waar elf gegijzelde sporters om het leven kwamen, tot treinkaping De Punt. Hoe gaat de Dienst Speciale Interventies tegenwoordig te werk, wat zijn de laatste snufjes en hoe gevaarlijk zijn juicekanalen?