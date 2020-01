Weginspecteur redt sinds oudjaar vermiste hond van A73

Weginspecteur Ron deelt op zijn eigen Twitterkanaal hoe hij de hond op de A73 bij Maasbracht vond. „Eind goed al goed!”, aldus Ron, die de hond op de bijrijdersstoel plaatste en nog een selfie met het dier maakte vanuit zijn auto.

Lohmann-Everts is opgelucht. „Filou is gevonden hij blijkt helemaal gezond te zijn”, schrijft ze op Facebook over de negen jaar oude kruising tussen een golden retriever en een labrador. „Wij willen iedereen die ons geholpen heeft uit heel ons hart bedanken.”