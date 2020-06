Straatkat Bob overleden

Bob werd in 2012 wereldberoemd toen Bowen hem portretteerde in zijn boek ’A Street Cat Named Bob’. In het boek vertelt Bowen hoe de rode kater Bob hem uit de goot redde.

Bowden was een moeizaam afkickende heroïneverslaafde straatartiest toen hij gewonde Bob in 2007 aantrof in de hal van zijn flatje in de Londense wijk Tottenham. De kat had een infectie aan zijn poot, waarvoor Bowen hem naar de dierenarts bracht. Daarna zette hij de jonge kater weer op straat in de hoop dat hij een goed huis zou vinden.

Maar Bob besloot anders en hij volgde Bowen vanaf die dag overal waar hij heen ging, zelfs tot in de bus en metro. De twee werden een bekend stadsgezicht in Londen, de straatartiest met de rode kater aan zijn zijde of op zijn schouder. De kater zorgde uiteindelijk voor een totale ommekeer in het leven van Bowen. Hij schreef zijn lotgevallen op en 2012 werd zijn boek een bestseller die in 2016 ook nog eens verfilmd werd. Daarna schreef hij nog drie boeken over zijn roodharige metgezel.

Bob bewoog zich in de hoogste kringen, bij de première van de film liet hij zich zelfs aaien door Kate Middleton, die de volgende dag overigens wel met een pleister op haar hand werd gesignaleerd.

James Bowen was in een persverklaring open over zijn verdriet om Bobs dood. „Bob redde mijn leven, zo simpel is het. Hij gaf me zoveel meer dan alleen gezelschap. Met hem aan mijn zijde kreeg mijn leven richting en een doel die ik daarvoor miste. Er komt nooit meer een kat als Bob”.