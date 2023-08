Man dood na aanrijding op N2 bij Eindhoven

EINDHOVEN - Een man is zondagavond om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een auto op de N2 bij Eindhoven. De man reed volgens de politie rond 22.40 uur met zijn auto op de A2 en verloor daar, door een nog onbekende oorzaak, de macht over het stuur. Hij kwam met zijn auto in de vangrail terecht. Hij stapte daarna uit en liep naar de nabijgelegen N2, waar hij volgens de politie door een andere auto werd aangereden.

De tweede auto reed na de aanrijding door, maar de bestuurder meldde zich korte tijd later zelf op het politiebureau. Hij is aangehouden en wordt momenteel verhoord. Er werd nog wel een traumahelikopter ingevlogen, maar reanimatie van de man mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed volgens de politie ter plaatse. Het onderzoek naar de exacte toedracht van de aanrijding loopt nog. De A2 en N2 zijn in het kader van dat onderzoek in de richting van Maastricht tijdelijk afgesloten.