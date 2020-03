LIVE | ’Corona was al vóór carnaval in Brabant’

In Nederland zijn nu 546 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 8603 personen geconstateerd. Het aantal ziekenhuisopnames ’lijkt minder snel toe te nemen’, aldus het RIVM. Dat geldt vooral voor Noord-Brabant. Ziekenhuizen in Noord-Holland en Zuid-Holland stromen stilaan vol. Lees hier alles over de nieuwste cijfers in Nederland. Bekijk hier de kaart van Nederland.

Het aantal patiënten op de intensive care (ic)-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen is vrijdag opgelopen naar 873; dat zijn er 112 meer dan op donderdag. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) meldt dat het aantal beschikbare bedden op de ic’s ’gering’ is.

De andere hoofdpunten:

Op tal van plekken worden afdelingen ingericht voor mensen die aan corona zullen sterven

Patiënt nul was niet patiënt nul: corona was al voor carnaval in Brabant

China meldt 54 nieuwe besmettingen, maar geen daarvan lokaal

Avondklok in Suriname; proces Decembermoorden maand uitgesteld

Een Braziliaanse rechter heeft bepaald dat ook de kerken moeten sluiten

Brunei maakt bekend ook de eerste coronadode te moeten betreuren

Brazilië gaat buitenlandse vliegtuigpassagiers weren

Vrijdag 27 maart:

’80 procent van de ic-patiënten met corona is te dik’

Ierland roept inwoners op om thuis te blijven

Meer dan honderdduizend besmettingen in Amerika

Turkije roept inwoners op tot ’vrijwillige quarantaine’

Toeristen in Zeeland moeten hun vakantieverblijf verlaten

De politie zet in Noord-Holland mogelijk drones in met een speaker

In Frankrijk 299 nieuwe coronadoden

Kabinet: 100.000 ondernemers zullen ’corona-gift’ van 4000 euro krijgen

Vier passagiers op Nederlands cruiseschip Zaandam overleden

Ondernemer uit Brabant ontwerpt wasstraat voor winkelkarretje

Twee maanden respijt voor inburgeraars om coronacrisis

Donald Trump wenst besmette Boris Johnson een spoedig herstel

Na Frankrijk blijft ook België 2 weken langer op slot, aldus Vlaamse media

WHO: meer dan half miljoen besmettingen, 25.000 doden wereldwijd

Nederlandse opvarende cruiseschip Costa Luminosa overleden

Burgemeester Aboutaleb sluit campings rond Rotterdam

Recordaantal coronadoden in Italië op een dag: 919

Staat New York ziet aantal coronadoden met 134 stijgen tot 519

Rutte eist: blijf echt binnen, dit weekend

Farmaceut Roche deelt receptuur voor coronatest tóch met overheid

Cijfers Duitsland: 46.600 besmettingen, 285 doden

Zweden verbiedt bijeenkomsten met meer dan 50 mensen

Wereldwijd tekort aan condooms dreigt

Frankrijk verlengt lockdown met 2 weken tot 15 april

Drie maanden geen huur voor rijksmusea om coronacrisis

Nederlanders op cruiseschip Maasdam dit weekend van boord

Dodental Verenigd Koninkrijk stijgt tot 759: toename 31 procent op één dag

Mbo-scholen mogen alternatieve examens aanbieden

Grapperhaus is streng: ’We zijn het tegenover kwetsbaren verplicht om streng te zijn’

Mountainbikeroutes populair, maar waarschuwing klinkt: ’Zorg is al overbelast’

Zelfs aparatuur van dierenklinieken is onderweg naar ic’s

Prinses Máxima bezoekt noodlijdende bloemenkwekers

Gemeente Amsterdam: bekijk eens een museum online

Turkije isoleert de plaats Kendirli en vier dorpen eromheen

Woede in Zuid-Europa over ’gevoelloos’ Nederland

Megalevering beademers Philips in VS, maar ’ook Nederland krijgt genoeg’

In Nederland stierven tot nu toe 546 mensen door het virus

Coronaruzie in Brabantse supermarkt: man smijt bejaarde omver

De Britse premier Boris Johnson is positief getest op het coronavirus

Ook Britse minister van Gezondheid besmet met coronavirus

Coronavirus ook in het Kremlin

Gestrande Nederlanders melden zich massaal voor repatriëring

Ziekenhuizen in regio Parijs binnen 48 uur overvol

Extra politiepatrouilles in Hasselt vanwege corona-uitbraak

Politiemedewerker buiten functie om verduisteren flesjes handgel

Vrees voor coronagolf in Louisiana na Mardi Gras

Ook Rotterdamse moskeeën beschikbaar voor opvang coronapatiënten

Australië zet leger in voor handhaving coronamaatregelen

Paus geeft speciale zegen voor een leeg Sint-Pietersplein

Macron: VS en Frankrijk bereiden initiatief tegen corona voor

Nicaragua meldt eerste coronadode

Nog eens zestig patiënten uit Brabant verhuisd

Crimineel duikt op coronacrisis

’VS hebben wereldwijd meeste coronabesmettingen’

Financieel-economisch:

Uit de sportwereld:

Uit de entertainmentwereld:

’Voor carnaval al symptomen van coronavirus in Brabant’

Het coronavirus was al voor carnaval aanwezig in Brabant, meldt BN DeStem op basis van onderzoek onder zorgmedewerkers van de ziekenhuizen ETZ in Tilburg en Amphia in Breda.

Bij 7 van de 86 medewerkers die positief zijn getest, ontstonden al klachten voordat op 27 februari het coronavirus werd vastgesteld bij de officiële ‘patiënt nul’, een inwoner van Loon op Zand.

1353 medewerkers van de twee Brabantse ziekenhuizen lieten zich voor het onderzoek testen. 86 van hen hadden daadwerkelijk het coronavirus onder de leden of waren er op dat moment weer vanaf, zo blijkt uit de resultaten die vrijdag online zijn gezet. Bij de meesten ontstonden de eerste klachten pas in de eerste week van maart. Maar bij een handvol al voor of tijdens carnaval; de eerste al op 19 februari.

Ziekenhuisdirecteur Bart Berden van het ETZ hield er al rekening mee dat patiënt nul niet de échte ’patiënt nul’ zou zijn. Hij noemt carnaval ’echt een kickstarter’ voor het coronavirus.

China meldt 54 nieuwe coronagevallen, geen lokale besmettingen

In China zijn sinds vrijdag 54 nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld, één minder dan de 55 die een dag eerder werden gemeld. Dat maakte de nationale Gezondheidscommissie zaterdag bekend.

Volgens de autoriteiten zijn alle nieuwe patiënten in het buitenland besmet geraakt. Het aantal binnenlandse besmettingen is drastisch gedaald sinds de overheid ingrijpende maatregelen invoerde om de verspreiding van het virus in te dammen.

In totaal zijn in China nu 81.394 geïnfecteerden bekend. Er overleden in de afgelopen 24 uur drie mensen in het land aan het longvirus, het dodental komt daarmee op 3295.

Suriname stelt avondklok in vanwege coronavirus

Suriname heeft vanwege de uitbraak van het coronavirus een avondklok ingesteld. Inwoners mogen zich vanaf zondag tussen 20.00 uur en 06.00 uur niet op straat begeven. Voor veiligheidsdiensten, werknemers in de zorg en chauffeurs voor noodzakelijk verkeer zijn uitzonderingen gemaakt. Dat heeft president Desi Bouterse vrijdagavond in een televisietoespraak bekendgemaakt.

Ook bijeenkomsten van meer dan tien personen zijn niet langer toegestaan. Afgelopen weken lag de grens op honderd. Vanaf zaterdagmorgen zijn ook alle casino’s gesloten. Het aantal gevallen van de ziekte Covid-19 in Suriname is nu acht. Het eerste geval werd twee weken geleden vastgesteld.

Bouterse zei in zijn toespraak dat het gezondheidssysteem van Suriname geen epidemie aankan. Daarom is het besluit voor een gedeeltelijke ‘lock down’ genomen, aldus Bouterse. De avondklok is voorlopig voor twee weken ingesteld.

De zitting in het proces rond de Decembermoorden die op dinsdag 31 maart plaats zou vinden is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld naar 29 april. Op 22 januari kwam Bouterse naar de rechtbank om verzet aan te tekenen tegen zijn veroordeling van 20 jaar cel waartoe de Surinaamse krijgsraad had besloten. De straf is hem opgelegd wegens betrokkenheid bij de liquidatie van vijftien politieke tegenstanders in december 1982.

Brazilië gaat buitenlandse vliegtuigpassagiers weren

Brazilië weert vanaf maandag buitenlandse vliegtuigpassagiers om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft het Braziliaanse ministerie van Justitie vrijdag bekendgemaakt.

De maatregel duurt dertig dagen en geldt niet voor buitenlanders die in Brazilië wonen. Een aantal staten en grote steden in het land is op last van gouverneurs en burgemeesters op slot gegaan vanwege de virusuitbraak.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro noemde de angst voor het coronavirus deze week „hysterisch” en wil dat bestuurders coronamaatregelen weer terugdraaien. Vrijdag zei de president in een toespraak dat de honger die de huidige maatregelen op termijn kunnen creëren mogelijk dodelijker zal zijn dan het coronavirus zelf.

In Brazilië zijn 3417 gevallen van het longvirus bekend en 92 patiënten overleden.

Aantal besmettingen in Amerika opgelopen tot meer dan 100.000

Meer dan 100.000 mensen in de Verenigde Staten zijn besmet met het coronavirus. Ook zijn zeker 1475 patiënten aan het virus overleden, meldt de Johns Hopkins University. Die baseert zich op officiële bronnen.

In totaal zijn er 101.657 geïnfecteerden in het land, een toename van meer dan 18.000 gevallen ten opzichte van donderdag. Het aantal doden steeg in diezelfde periode met 345. New York City kent de meeste besmettingen, daar hebben meer dan 25.000 inwoners het longvirus. 366 van hen zijn gestorven aan de gevolgen van het virus.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag een decreet ondertekend waarmee autofabrikant General Motors wordt verplicht beademingsapparatuur te produceren om de pandemie te bestrijden. Hij deed dat nadat eerder de gouverneur van de staat New York en de burgemeester van New York City daarop had aandrongen. Ze vrezen snel zonder te komen zitten. Minister van Volksgezondheid Alex Azar bepaalt later het aantal dat GM dient te maken.

Daarnaast heeft hij een bevel ondertekend dat de ministers van Binnenlandse Veiligheid en Defensie machtigt om reservisten van het leger en de kustwacht op te roepen. Het is een van de maatregelen die worden genomen om de coronacrisis te lijf te gaan.

De reservisten moeten tot maximaal twee jaar actieve dienst vervullen en het aantal dat tegelijk aan de slag is mag niet boven een miljoen manschappen uitkomen.

Coronahufters, het crisisdebat in de Tweede Kamer, én een zeldzame militaire actie. Dat en meer in de nieuwste corona-update. Luister de podcast hier, hieronder of via je eigen podcast app.