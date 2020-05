Boa’s Rotterdam: ’Geen wapenstok? Dan geen bonnen’

Volgens Eric Lakenman van de Nederlandse BOA Bond is een voorstel van de Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga (Handhaving) door 95 procent van de leden naar de prullenbak verwezen. „Een overtuigend groot deel van onze leden vindt het een slecht voorstel”, zegt Lakenman. Wijbenga liet vorige week weten dat pepperspray en een wapenstok niet haalbaar is. Wel kwam hij met andere mogelijke oplossingen, zoals een onderzoek naar het gebruik van een diensthond. Ook werd er toegezegd om enkele procedures te verbeteren en boa’s vaker met de agenten op pad te sturen.

Die voorstellen zijn echter niet voldoende, aldus Lakenman. „Een diensthond kan soms een handige toevoeging zijn, maar er komen geen 150 diensthonden. Het enige alternatief voor de veiligheid van de handhavers is een wapenstok en pepperspray.” De BOA Bond beslist nog of de actie doorgaat. Wel zullen de handhavers de straat op gaan, maar bij een incident de politie bellen en geen bonnen meer uitschrijven.

Volgens Lakenman is de bond inmiddels wel in gesprek met andere gemeenten om handhavers met pepperspray uit te rusten. „Dat zou bijvoorbeeld kunnen met een spoedprocedure en wij hebben onder meer Amsterdam gevraagd om een pilot met pepperspray.”

De bond hamert op de middelen naar aanleiding van de mishandeling van vijf handhavers op 12 april, op eerste paasdag. Toen werden boa’s belaagd door een groep mannen op de Oldegaarde in Rotterdam-Zuid toen die werden aangesproken omdat ze zich niet hielden aan de noodverordering rond het coronavirus. Burgemeester Ahmed Aboutaleb liet echter al snel weten niets te zien in het plan om handhavers uit te rusten met pepperspray en een wapenstok. Hij vond dat zij zich moesten terugtrekken. Die opmerkingen waren totaal in het verkeerde keelgat van de bond terecht gekomen. Daarop legde de boa-bonden eind april een ultimatum neer bij de burgemeester voor bewapening van de handhavers en dreigden met acties. Dat werd voorkomen door een bemiddelingsactie van Wijbenga, die nu ook op niets lijkt te zijn uitgelopen.