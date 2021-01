Mick van Wely: ‘Diepste wens dat déze zaak wordt opgelost’

Misdaadverslaggever Mick van Wely is gewend om te werken met beperkingen - vanuit veiligheidsoverwegingen. In 2020 kwamen daar de coronamaatregelen bovenop. In een podcast van De Telegraaf vertelt Van Wely over zijn ‘knap lastige’ coronajaar. Want hoe spreek je af met bronnen als het land op slot zit? Ook blikt de misdaadverslaggever vooruit op 2021. Na de arrestatie van topcrimineel Ridouan Taghi zijn de verhoudingen in de onderwereld veranderd. Wie zal er opstaan als de nieuwe man?