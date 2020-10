’Werkdruk in veel verpleeghuizen net zo hoog als in eerste golf’

Het ziekteverzuim in verpleeghuizen ligt nu landelijk rond de 10 procent en neemt toe, bijvoorbeeld doordat personeel nog psychische klachten heeft van de eerste golf of zelf besmet is geraakt. Door het verzuim komt ander personeel juist weer in de problemen. Dat levert meer werkdruk op, wat weer tot nieuw ziekteverzuim kan leiden. „Een vicieuze cirkel dreigt”, zegt hoogleraar ouderenzorg Jan Hamers van de Universiteit Maastricht, die het onderzoek naar 76 verpleeghuizen leidde.

Uit Hamers’ onderzoek blijkt dat een derde van de verpleeghuizen nog altijd moeite heeft om personeel snel te laten testen. Dat is opmerkelijk omdat sinds vorige maand een voorrangsregeling voor zorgpersoneel geldt. Zes op de tien verpleeghuizen zegt onvoldoende capaciteit te hebben om ook vrijwilligers te kunnen testen. Dat geeft een extra druk op het personeel, dat het toch al met minder hulp moet doen.